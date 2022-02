Vluchtelingen doodgevroren aan Turks-Griekse grens

Turkije beschuldigt Griekenland van de dood van 12 vluchtelingen die door de vrieskou om het leven zijn gekomen in het niemandsland tussen de twee grenzen, meldt de Greek Reporter. De 12 maakten deel uit van een groep van 22 mensen die Europa trachtten te bereiken. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken hebben Griekse grenswachten een zogeheten pushback operatie uitgevoerd en de vluchtelingen teruggedreven naar Turkije. Hij plaatste foto’s op Twitter van de stoffelijke overschotten van de slachtoffers.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022