Vluchtelingen kamp Lesbos mogen maximaal 3 uur per week naar buiten

Geen video? Klik hier.

Terwijl in Nederland wordt gemord over de avondklok en de invoering zelfs tot de grootste rellen sinds tijden leidt, is de bewegingsvrijheid van vluchtelingen op Lesbos tot een minimum gereduceerd. In het AD zegt een vluchteling dat het nieuwe kamp op Lesbos “net een gevangenis” is:

Dat komt onder meer doordat het eiland Lesbos als een coronahaard geldt binnen Griekenland, waardoor er vanaf 18.00 uur al een avondklok geldt. Kampbewoners mogen via een roulatiesysteem – één à twee keer per week – drie uur naar buiten. En in het kamp is, anders dan destijds in het heuvelachtige Moria waar een heuse winkelstraat was ontstaan, weinig te beleven. Intussen hebben de asielprocedures vertraging opgelopen, onder meer vanwege corona. ,,Zelfs de kinderen zijn hier gedeprimeerd. Iedereen is gefrustreerd en moe van het wachten.”

Het nieuwe kamp is in de plaats gekomen van het beruchte, overvolle kamp Moria dat vorig jaar afbrandde. De belofte was dat het nieuwe kamp een verbetering zou betekenen maar niets blijkt minder waar. Het kamp blijkt niet geschikt te zijn voor de winterse omstandigheden. De Griekse regering doet er weinig aan omdat er in september een nieuw kamp zal worden geopend. Critici betwijfelen dat die voorziening op tijd klaar is.

In De Groene doet Ingeborg Beugel verslag van de erbarmelijke situatie:

Ik bel met Amal Adwan (50), een Syrische ex-Moria-vluchtelinge met een status sinds 2019 die op Lesbos is gebleven. Ze vertaalt voor een ngo die vluchtelingen legaal bijstaat. Ze is buiten zichzelf van ontzetting. Zo erg als nu was het nooit eerder in Moria1.0. Met schorre stem: ‘Elke, élke ngo die nu ín het kamp zogenaamd helpt, koekjes, dekens, vruchten, emmers, of wc’s uitdeelt, is medeplichtig. Dit kamp kan niet verbeterd worden, het moet ontruimd. Er zijn geen goedbedoelende vrijwilligers meer nodig, er is een andere politiek nodig. Het is wachten op het eerste sterfgeval. Waarschijnlijk een kind.’

Video van A Happy Refugee die op Instagram zijn weinig gelukkige leven in het kamp documenteert.

Geen video? Klik hier.