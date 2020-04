Vluchtelingen starten mondkapjesfabriek

Komende week wordt in Arnhem de Mondmaskerfabriek geopend. Mensen met een vluchtelingenachtergrond zullen hier mondkapjes produceren die bestemd zijn voor de zorg. Het doel is om dagelijks 100.000 maskers af te leveren.

De Mondmaskerfabriek is een initiatief van Refugee Company, een organisatie met als missie “het versnellen van de integratie door mensen met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen in sociale en economische onafhankelijkheid”. De organisatie heeft voor de vervaardiging van de mondkapjes twee speciale machines uit China over laten komen naar Arnhem.

De maskers zijn van het type IIR, oftewel chirurgische mondmaskers en niet de FFP2- en FFP3-maskers die volledige bescherming bieden. Het opstarten van een productielijn voor dat type masker zou nog zeker zes maanden in beslag nemen. Te lang, aldus de initiatiefnemers. Door nu een grote voorraad IIR-maskers aan te leveren, blijven meer FFP2- en FFP3-maskers beschikbaar voor zorgmedewerkers die in direct contact staan met corona-patiënten. IIR-maskers worden bijvoorbeeld gebruikt in reguliere ziekenhuiszorg, maar ook thuis-, mond- en ouderenzorg.

De Mondmaskerfabriek laat op de eigen website weten: