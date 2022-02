Vluchtelingen verdrinken nadat Griekse kustwacht hen in zee gooit

Twee vluchtelingen zijn verdronken nadat de Griekse kustwacht hen in zee heeft gegooid, bericht Der Spiegel. Het gaat om de 36-jarige Sidy Keita, die Ivoorkust ontvluchtte nadat hij had deelgenomen aan protesten tegen de president, en de 33-jarige Didier Martial Kouamou, een vader van twee kinderen, die asiel wilde aanvragen in Europa om bij zijn oudere broer Séverin in Parijs te gaan wonen.

De twee kwamen op 15 september 2021 met 34 andere vluchtelingen aan op het Griekse eiland Samos. Volgens de regels zouden ze daar asiel moeten kunnen aanvragen. Die kans hebben ze nooit gekregen: enkele dagen werden Keita en Kouamou dood teruggevonden.

Uit onderzoek van Der Spiegel, in samenwerking met andere media, blijkt dat Griekse grenswachters de twee waarschijnlijk naar zee hebben gebracht, en hen overboord hebben gegooid. Het zou betekenen dat de Griekse grenswacht nog verder gaat dan al bekend was. De Griekse autoriteiten maken zich al jaren schuldig aan illegale pushbacks. Boten met vluchtelingen worden daarbij teruggeduwd naar internationale wateren, zodat de opvarenden geen asiel kunnen aanvragen.

De meeste andere vluchtelingen die met Keita en Kouamou aankwamen in Griekenland, werden al snel gevangen gezet. Daarbij gingen de grenswachten bepaald niet zachtzinnig te werk: ze pakten alle mobiele telefoons af van de vluchtelingen. Daarna werden de asielzoekers op een boot gezet. Daar gingen de grenswachten door met hun jacht op geld en eigendommen: een man greep een vluchteling in haar vagina om daar geld uit te halen. Op zee werden de vluchtelingen overgezet op opblaasbootjes en aan hun lot overgelaten.

Keita en Kouamou wisten aan dit lot te ontsnappen door zich samen met een andere man te verstoppen in het bos op Samos. Een dag later werden ze alsnog opgepakt en in elkaar geslagen, blijkt uit de getuigenis van de derde man, die anoniem wil blijven. Ze werden aan boord van een speedboot gebracht. Na een half uur varen gooiden de Griekse kustwachten de toegetakelde mannen overboord. Alleen de derde man slaagde erin naar de Turkse kust te zwemmen.