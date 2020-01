VN-medewerkers mogen onveilige WhatsApp niet gebruiken

Medewerkers van de Verenigde Naties hebben een verbod gekregen op het gebruik van WhatsApp. De organisatie vindt de beveiliging van de app niet veilig genoeg.

Het verbod kwam naar buiten toen een verslaggever vroeg naar het WhatsApp-gebruik van VN-chef Guterres, naar aanleiding van de hack van Amazon-CEO Jeff Bezos. Zijn telefoon werd besmet met een virus door een video die hij van de Saudische kroonprins had ontvangen via WhatsApp.

“Alle hoge functionarissen van de VN hebben opdracht gekregen WhatsApp niet te gebruiken. Het wordt door ons niet ondersteund als een veilige techniek”, verklaarde de woordvoerder van Guterres. Het verbod geldt sinds juni 2019.

WhatsApp zegt dat de app uitermate goed beveiligd is. Elk privébericht zo zijn versleuteld, zodat berichten niet te lezen zijn voor de berichtdienst of voor anderen.

Nadat er verschillende privéberichten en foto’s in de media opdoken, besloot Bezos zijn telefoon te laten onderzoeken. Een roddelblad zou hem hebben gechanteerd met zijn buitenechtelijke relatie.

De onderzoekers ontdekten dat er kort na het contact met prins Mohammed veel materiaal van Bezos’ telefoon is gedownload. Daaruit concludeerden ze dat het videobericht van de Saudische leider besmet moet zijn geweest. Concrete bewijzen zijn echter niet geleverd.

Breaking News: Jeff Bezos’s cellphone was hacked using a WhatsApp account belonging to Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman, 2 UN experts said, in an effort to “influence, if not silence” reporting on the kingdom by The Washington Post https://t.co/ZgSipkQylk

— The New York Times (@nytimes) January 22, 2020