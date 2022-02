VN noemt EU-grensbeleid ‘juridisch en moreel onaanvaardbaar’

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) Filippo Grandi, heeft maandag stevig uitgehaald naar het Europese grensbeleid. Volgens Grandi maakt de Europese Unie zich met onder andere de zogeheten pushbacks schuldig aan ‘ernstige mensenrechtenschendingen’.

In een maandag uitgebrachte verklaring zegt de UNHCR zich grote zorgen te maken over ‘het toenemend aantal geweldsincidenten en ernstige mensenrechtenschendingen tegen vluchtelingen en migranten langs verschillende Europese grenzen, waarvan er meerdere hebben geleid tot een tragisch verlies van mensenlevens’.

Volgens Grandi zijn vluchtelingen en migranten voortdurend slachtoffer van geweld en mishandeling, terwijl de EU-lidstaten weigeren daar serieus onderzoek naar te doen. Grandi vreest dat de praktijken de nieuwe status-quo langs de grens worden: ‘Wat langs de Europese grenzen gebeurt is juridisch en moreel onaanvaardbaar en moet stoppen.’

Al langere tijd is er meer dan voldoende bewijs dat onder meer de EU-grenswacht Frontex en de Griekse kustwacht zich schuldig maken aan de pushbacks, waarbij bootjes met vluchtelingen naar internationale wateren worden gesleept, waarna ze aan hun lot worden overgelaten. Ook langs andere grenzen, waaronder op de Balkan en in Polen zijn veel gevallen van pushbacks bekend. Alleen al in 2021 ging het om bijna 12.000 pushbacks langs de Europese buitengrens, waartegen de Europese Unie niet of nauwelijks actie onderneemt.