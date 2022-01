VN-rapporteur: Nederlandse politie schuldig aan marteling bij coronaprotesten

De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling Nils Melzer heeft hard uitgehaald naar Nederlandse ME’ers die met grof geweld hebben ingeslagen op demonstranten. Volgens Melzer is het ‘een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd’. De rapporteur roept op tot vervolging van de agenten en hun leidinggevenden wegens ‘martelpraktijken’.

Melzer doet de uitspraken op Twitter, boven een gedeelde video waarop te zien is hoe agenten van de mobiele eenheid inslaan op een man die op de grond ligt. De beelden zijn gemaakt bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag en dateren van maart vorig jaar. In december maakte het Openbaar Ministerie al bekend dat de agenten inderdaad worden vervolgd, zij het voor buitensporig geweld in plaats van marteling.

URGENT @DutchMFA:

➡️This is one of the most disgusting scenes of #PoliceBrutality I have seen since #GeorgeFloyd!

➡️These officers & their superiors must be prosecuted for the crime of #torture!

➡️THIS SAVAGERY MUST STOP HERE & NOW!

➡️I will send an official protest note shortly! https://t.co/GdGwRlDNup

— Nils Melzer (@NilsMelzer) January 3, 2022