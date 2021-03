Voedselbanken drukker dan ooit, CDA ‘helpt’ met kookboek voor ‘klanten’

Het even kille als wereldvreemde McKinsey-gedachtegoed van lijsttrekker Wopke Hoekstra lijkt inmiddels het complete CDA in zijn greep te hebben gekregen. Jaap Jonkers, kandidaat-Tweede Kamerlid voor de christendemocraten, lanceerde deze week een kookboek voor een groep die het CDA omschrijft als: ‘de klanten van de Voedselbanken in Nederland’.

Twitteraars vragen zich af of deze ‘klanten’ niet meer geholpen zouden zijn met een verhoging van het minimumloon – waar het CDA sinds de komst van Hoekstra niet langer voor is – of het ongemoeid laten van de WW-uitkering. Hoekstra pleitte er deze week voor om de maximumduur van de werkloosheidsuitkering terug te brengen van twee naar een jaar.

O mijn God next up in uw kapitalistische managersdystopie: het CDA probeert goede sier te maken met een gratis kookboek voor klanten (het staat er echt) van de Voedselbank. Titel: ‘Samen koken we sterker’. https://t.co/WpllY9FIWq pic.twitter.com/lZVCyciiqx — lieke marsman (@liekemarsman) March 7, 2021

Bah CDA! Jullie kiezen bewust voor pleisters plakken (zoals een gratis kookboek voor klanten voedselbank) in plaats van structurele armoedebestrijding (@WBHoekstra heeft een hoger minimumloon uit jullie verkiezingsprogramma gehaald).#Kiesvoor14https://t.co/Cmt1WiKVZ8 — Cihan Ugural (@CihanUgural) March 7, 2021

Is er nu niemand uit het campagneteam die zegt: Jaap dit is niet zo’n goed idee als regeringspartij👇het probleem voedselbanken is groter geworden en dat los je niet op met een kookboek. pic.twitter.com/K9k4sJ54pQ — Johan Rip (@JohanGRip) March 7, 2021

Hoekstra is niet geheel ongevoelig voor de problemen van lage inkomens in Nederland. Een maand geleden werd bekend dat hij de salarissen van de leden van de Raden van Commissarissen van staatsbedrijven als Schiphol en Holland Casino wil verhogen. Deze bijbaan levert tussen de 20.000 en 35.000 euro op en volgens de minister van Financiën is dat te weinig.

