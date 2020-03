Voetbaltrainer Amsterdams jeugdelftal op non-actief wegens antisemitisme

Een 11-jarig joods voetballertje is door zijn jeugdtrainer uitgescholden met antisemitische teksten. De jongen voetbalt bij GeuzenMiddenmeer in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. De scheldpartijen waren zo ernstig dat medespelers er thuis tegen hun ouders over klaagden. Het slachtoffer zelf heeft de verbale pesterijen nooit gemeld. De ouders trokken vervolgens aan de bel.

Het AD schrijft:

,,Wij hoorden wat er allemaal gezegd werd door de trainer en schrokken ervan. Hij noemde Tobias ‘kankerjoodje’ en ‘teringjoodje’. Als er twee teams van de club tegen elkaar speelden, riep die trainer over het veld: ‘Laat dat Joodje er niet langs’ en ‘Laat dat Joodje niet scoren,’” vertelt Roos Elkerbout, de moeder van Tobias. ,,En toen het onweerde en de kinderen het veld af moesten, zei hij tegen Tobias: ‘Het lijkt wel Chanoeka.’”

Het antisemitisme begon nadat de trainer zag dat de jongen een halsketting met davidsster droeg. Volgens anonieme getuigen waren de scheldpartijen schering en inslag. Aanvankelijk kwam de club niet in actie tegen de bewuste trainer en sprak van “twee verschillende verhalen”. Ook beweerde de club dat er geen getuigen waren. De bewuste trainer liet in een app aan de vader van het voetballertje weten: “Zou dat nooit doen, en als dat zo is overgekomen mijn oprechte excuses.” De man is inmiddels op non-actief gezet, hangende een onderzoek dat in opdracht van de KNVB wordt uitgevoerd. “Discriminatie in het voetbal is onacceptabel. Zeker jeugd moet veilig kunnen voetballen,” verklaart een woordvoerder van de bond.

