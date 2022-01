Vogelgriep gevaarlijk voor huisdieren: ‘Houd hond aan de lijn’

De vogelgriep heeft in Nederland al geleid tot besmettingen onder vossen en een enkele bunzing. De dierenambulance in Amsterdam waarschuwt nu dat ook huisdieren als honden en katten gevaar lopen. In gebieden met veel vogels is het dan ook zaak om je hond goed in de gaten te houden, zegt Xandra Asselbergs tegen AT5.

Wat je moet doen is zorgen dat je hond aan de lijn is in parken en natuurgebieden waar watervogels leven. Zodat ze geen poep van ganzen of zwanen kunnen eten, en ook geen ziek dier kunnen pakken.

Besmette vogels hebben makkelijk te herkennen symptomen. “Ze zijn een beetje wankelig, een beetje snotterig en aan de schijterij”, aldus Meriam Scholten van de dierenambulance Amsterdam. De vogels kunnen niet meer vliegen, vallen vaak en draaien rondjes, ook met hun nek. Ook een met vogelgriep besmette bunzing die begin dit jaar werd gevonden op Goeree-Overflakkee, draaide voortdurend met haar hoofd. Roofdieren raken met het virus geïnfecteerd als ze besmette wilde vogels eten.

De vogelgriep kan een bedreiging vormen voor alle zoogdieren, en dus ook mensen. Wandelaars in natuurgebieden doen er daarom verstandig aan om het contact met zieke of dode watervogels te vermijden.

Maandag werden er uitbraken met de vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijven in Grootschermer (Noord-Holland) en Willemstad (Noord-Brabant).