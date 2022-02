Volt brengt nieuwe verklaring uit over ‘schorsing’ Kamerlid Gündoğan

In reactie op de vele vragen die gerezen zijn rond het ‘schorsen’ van Kamerlid Nilüfer Gündoğan heeft Volt een nadere verklaring uitgegeven om “verduidelijking te geven over het proces”. Uit de verklaring blijkt dat het Kamerlid niet is meegedeeld waarom de drastische maatregel tegen haar genomen is. Er ontstond al eerder verwarring over de melding dat Gündoğan geschorst was omdat een partij een Kamerlid niet kan schorsen. In een toelichting werd duidelijk gemaakt dat ze geschorst was als fractielid.

Volt stelt dat Gündoğan tijdelijk uit de fractie is gezet “om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden”. Dit gebeurde nadat wegens “enkele meldingen” een extern bureau werd ingeschakeld om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. “In dit onderzoek werd duidelijk dat melders zich onveilig voelen, omdat zij als fractielid ten opzichte van hen een machtspositie heeft. Nadat het bureau vanwege de aard van de meldingen had aangegeven het onderzoek uit te breiden, besloten wij om Nilüfer Gündoğan als fractielid te schorsen. Hiermee bevindt zij zich niet langer in de positie van lid van de Voltfractie en kunnen mensen binnen de partij op een veilige manier zeggen wat zij hebben meegemaakt.”

Gündoğan is niet op de hoogte gesteld van de beschuldigingen tegen haar persoon “want zij is onderdeel van het onderzoek. Het bureau spreekt eerst met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten. Daarna vindt wederhoor met Nilüfer Gündoğan plaats”. Medewerkers zouden niet durven praten zo lang zij een machtspositie bekleedt, verduidelijkt Volt. Over de aard van de klachten zegt Volt alleen: “Het heeft betrekking om (sic) mensen binnen de partij.”

Ik ga snel reageren maar even niet. — Nilüfer Gündoğan (@ngundogan77) February 13, 2022

Over de vermoedelijke duur van het onderzoek wil de partij ook niets kwijt. “Wij vinden dat dit onderzoek zijn beloop moet krijgen en recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.”

Volt heeft vragen en antwoorden online gezet over de schorsing van @ngundogan77. Heel veel duidelijker wordt het niet. Het gaat vooral over het proces. https://t.co/uoSanre3Fq — Merel (@Merelek) February 14, 2022