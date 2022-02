Volt zet Gündoğan uit partij om ‘handtastelijkheden en seksuele avances’

Nilüfer Gündoğan is door haar partij Volt uit de Tweede Kamerfractie gezet. De partij is in een verklaring ingegaan op de redenen achter de schorsing van Gündoğan. In die verklaring staat dat de meldingen over haar ‘uit alle lagen van de partij’ afkomstig zijn, en uiteenlopen ‘van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie’.

Onze verklaring over Nilüfer Gündoğan. pic.twitter.com/U1K5kJMYsi — Laurens Dassen (@DassenLaurens) February 26, 2022

De verklaring is opgesteld door Fractievoorzitter Laurens Dassen en bestuursvoorzitters Sacha Muller en Peter-Paul de Leeuw. Zij schrijven dat het integriteitsbureau van Volt met Gündoğan zelf had willen spreken en dat zij hiervoor op meerdere manieren benaderd is: ‘Zij heeft meerdere keren laten weten hier niet op in te gaan.’

Binnen onze partij dragen we integriteit en een veilige omgeving in het hart. We zijn dan ook geschrokken van deze meldingen en het feit dat Nilüfer heeft aangegeven niet mee te willen werken. Dit gedrag tolereren wij niet in onze partij. Na een laatste gesprek met Nilüfer bleek haar positie onhoudbaar en hebben we de moeilijke keuze gemaakt om haar fractielidmaatschap te beëindigen.

Volt biedt excuses aan ‘aan de betrokkenen en iedereen die hierdoor is geraakt’ en zegt maatregelen te nemen ‘om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen’. Gündoğan zelf liet naar aanleiding van haar schorsing eerder weten dat het juist Volt was die weigerde om haar plotselinge schorsing toe te lichten. De insinuaties dat ze zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, al dan niet van seksuele aard, ontkende ze met klem.