Het complete bestuur van 50Plus stapt op. Dat meldt NRC na bevestiging van partijvoorzitter Geert Dales. Daarmee moet volgens hem een einde komen aan ‘verdachtmakingen en lastercampagnes’. Het bestuur blijft nu alleen nog aan om via een digitale ledenvergadering een nieuw partijbestuur te kiezen.

Een ‘cultuur van voortdurende verdachtmakingen, lastercampagnes en het lekken van vertrouwelijke correspondentie’, zo omschrijft Dales 50Plus. Die aantijgingen zijn ook gericht aan ‘prominente partijleden’, zegt Dales, waaronder fractieleden en oprichter en erelid Jan Nagel.

Het rommelt feitelijk al sinds de oprichting van 50Plus binnen de partij. Die ruzies zijn de afgelopen weken hoog opgelaaid. De fracties in de Eerste en Tweede Kamer, met uitzondering van Henk Krol, hadden het vertrek van Dales geëist. Dales zelf zegde vorige week het vertrouwen in de Kamerleden op. Een week geleden werd Alfons Leerkes, voorzitter van afdeling Utrecht bij 50Plus en een van de felste critici van Dales, door diezelfde Dales per brief uit de partij gezet.

In 2018 werd Geert Dales binnengehaald als bestuursvoorzitter om een einde te maken aan de eeuwige ruzies binnen 50Plus. Dat leek even te lukken, maar na krap anderhalf jaar blijken de stammentwisten binnen de partij dus ook voor hem te hardnekkig. Dales verwacht dat de partij volledig op instorten staat. ‘Topkandidaten die zich hebben aangemeld voor een plek op de kieslijst voor de komende verkiezingen, zullen het voor gezien houden,’ zegt hij tegen NRC.

Geert Dales maakte zojuist in @Buitenhoftv bekend dat het hele bestuur van 50PLUS opstapt. Hij meldde me dat kort voor de uitzending. Ik wil hier goed over kunnen nadenken.

Hoe kan ik mijn kiezers ook in de toekomst het beste blijven dienen? — Henk Krol (@HenkKrol) April 26, 2020

Dales was zondag ook te gast in het tv-programma Buitenhof waar hij het opstappen van het partijbestuur nader toelichtte. Bekijk het gesprek met Dales bovenaan dit artikel.