Volter: Gündogan wilde seks met mij en zoende mij

Vijf van de dertien Volters die melding hadden gedaan van grensoverschrijdend gedrag van Nilüfer Gündoğan, vertellen in NRC Handelsblad anoniem over de gedragingen van het Tweede Kamerlid.

Uit het artikel blijkt dat veel jonge Volt-aanhangers al vanaf het begin enthousiast waren over Gündoğan. Ze noemden zichzelf Nilüfans. Volgens de betrokkenen is Gündoğan een “intens” persoon: iemand die voortdurend belt en snel woede-uitbarstingen krijgt.

Een 17-jarige medewerker vertelt dat hij zich langdurig geïntimideerd voelde. “We waren veel samen in één ruimte en toen heeft Nilüfer me een paar keer op mijn billen geslagen.” Gündoğan ontkent dit. Toen de minderjarige medewerker Gündoğan tijdens een tembuildingsweekend met haar gedrag confronteerde, ontstak het Tweede Kamerlid in woede. “Zij werd woedend en schold me uit. Ze zei dat ik een snotneus was, een kind.” De medewerker barstte in tranen uit, niemand greep in.

De medewerker denkt niet dat het Tweede Kamerlid seksuele bedoelingen had met de klappen op de billen. Bij andere Volters ligt dat anders. Op de avond in 2020 dat Gündoğan de lijsttrekkersverkiezing had verloren van Laurens Dassen, nodigde ze verscheidene Volters bij haar thuis uit.

Die avond had Gündogan te veel gedronken, zeggen verschillende getuigen. Ze lag op de grond, volgens een aanwezige „ontroostbaar”. Ze zagen dat ze mensen om de hals viel, over haar seksleven praatte. Een van de Volters, een man, werd in zijn nek gezoend. De man had al eerder te maken gehad met ongewenst seksueel gedrag, vertelt hij. In 2019, in de tijd van de Europese verkiezingen, had Gündogan in een dronken toestand een arm om zijn middel geslagen en volgens hem gezegd dat ze al lang geen seks meer had gehad, en zin had in seks met hem. De man zegt dat hij het eerst weglachte. Later ging hij erover nadenken. Het was intimiderend. „Ik heb er met niemand over gepraat, dan moest ik de confrontatie aan. Ik dacht: stel je niet aan. Ik dacht ook: het wordt een belangrijke tijd, we hebben haar vuur nodig in de Kamer. Ik had het helemaal goedgepraat voor mezelf.” Hetzelfde gebeurde met een andere Volter die veel met haar optrok. Die kreeg in de late avond een telefoontje, waarin Gündogan een seksueel verzoek deed. Ook hij lachte het eerst weg. Tot een andere Volter zei: ‘Gast, dit kan niet’. Die bevestigt dit verhaal.

De anonieme Volters vertellen dat Gündoğan neerbuigend sprak over het uiterlijk en gewicht van haar collega’s. Bij een naaste medewerker maakte ze toespelingen op zijn homoseksualiteit. Daar ging ze mee door, nadat hij had gezegd dat hij daar niet van gediend was. Volgens Gündoğan vroeg de medewerker pas te stoppen met de opmerkingen over zijn geaardheid, nadat zij hem een officiële waarschuwing had gegeven, omdat hij niet functioneerde.

De medewerker werd op de gang van de Tweede Kamer aan zijn billen betast door Gündogan. De medewerker reageerde niet. Het was eerder gebeurd, toen hij nog niet voor haar werkte. Ook zou ze tijdens fractie-dagen in de zomer, toen fractiemedewerkers bij een kampvuur zaten, tegen hem en een mannelijke collega hebben gezegd: ‘Doen jullie je zwembroek maar uit.’

Gündoğan erkent “weleens iemand te sterk te hebben geknuffeld”. De handtastelijkheden zijn volgens haar het gevolg van haar “Turkse passie”. Verder noemt ze “het niveau van de beschuldigingen tergend treurig”.

De medewerkers met wie NRC sprak, vinden dat partijleider Laurens Dassen niet of te laat heeft ingegrepen.