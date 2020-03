Voor rechtse tabloid is zelfs coronabesmetting Johnson schuld van de EU

Britse tabloids worden er niet moe van om de EU de schuld te geven van alles wat er misgaat in de wereld. Geen wonder dat The Mail on Sunday probeert om de Brexit-onderhandelaar van de EU verantwoordelijk te houden voor de coronabesmetting van Boris Johnson. “Did Barnier infect BoJo?”, kopt de krant over twee pagina’s.

Het antwoord is natuurlijk: nee. Michel Barnier, die inderdaad besmet is met het coronavirus, heeft Johnson sinds de uitbraak niet ontmoet. Ook bracht de EU-onderhandelaar de afgelopen tijd geen bezoek aan Downing Street 10, schrijft The New European.

Op Twitter vermaken mensen zich daarom met de doorzichtige poging van The Mail on Sunday om Barnier de schuld in de schoenen te schuiven. “Ah, natuurlijk, het was de EU met dat grappige accent, in de bibliotheek, met de kandelaar”, schrijft Fergal Lenehan.

Ah yes. Twas the EU, with their funny accent, in the library, with the candle stick. https://t.co/FwhIAAfmwy — Fergal Lenehan (@FergalLenehan) March 28, 2020



Westminster, waar Johnson zijn ambtswoning heeft, is een van de Londense buurten met de meeste besmettingen. De Britse premier kan het coronavirus onder meer hebben opgelopen door zijn ontmoetingen met de eveneens geïnfecteerde prins Charles of met zijn staatssecretaris van Volksgezondheid Nadine Dorries. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat Johnsons gewoonte om coronapatiënten de hand te schudden, toch niet zo’n goed idee was.