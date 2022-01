‘Voor Wilders is Rusland een bondgenoot, hoe komt dat over op onze militairen?’

Kee & Van Jole bespreken het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Kee, die tot ieders vreugde net hersteld is van een besmetting met het coronavirus, gaat in op de rol van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij greep dinsdag niet in toen PVV-Kamerlid Geert Wilders begon te schelden op Kamerleden en bewindslieden met een islamitische en of buitenlandse achtergrond. Daarover waren andere Kamerleden zeer verbolgen. “Je kunt merken dat er goed op haar is ingesproken want vandaag deed ze dat wel. Ze ontnam Wilders tot drie keer het woord toen hij er opnieuw mee begon.”

Van Jole constateert dat Wilders dit gedrag al bijna 20 jaar vertoont. “Misschien moeten Kamerleden voortaan gewoon weglopen als hij begint te praten. Dan staat hij tegen een lege Kamer te schreeuwen.” Van Jole wijst er op dat Wilders stil bleef toen Rutte sprak over de dreigende oorlog in Europa. “Wilders noemt Rusland een bondgenoot, sprak vier jaar terug nog het Russische parlement toe. Hoe moet dat overkomen op de marinemensen die nu naar de Baltische Zee worden gestuurd en zich voor moeten bereiden op een eventuele confrontatie met de Russen? En dat zit dan gewoon hier in de Kamer omdat mensen daar op stemmen.”

De boel ontregelen en in het middelpunt van de belangstelling staan, dat is volgens @2525 het doel van PVV-leider #Wilders. "Dan hebben zijn kiezers het idee dat hij wat bereikt", zegt Van Jole in @denieuwsbv. pic.twitter.com/aCxzZoRrQX — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 19, 2022

Daarna gaat het over het eigenlijke debat. Kee zet uiteen hoe oppositiepartijen als PvdA en GroenLinks trachten veranderingen in het coalitieakkoord tot stand te brengen. “Bijvoorbeeld meer geld voor de ouderen, de jeugdzorg. Dat is waar het nu om gaat.”

Van Jole stelt dat Klaver het onderliggende probleem dinsdag goed weergaf door te refereren aan de Italiaanse roman De Tijgerkat waarin een van de hoofdpersonen de uitspraak doet: “Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft”. Daarmee legt hij bloot wat de vrees is ten aanzien van het nieuwe kabinet, dat veel verandering belooft maar gewoon een Rutte-beleid uitvoert. “Neem het loslaten van de koppeling tussen AOW en minimumloon. Het kabinet zal best wel wat toezeggen om de gevolgen op te vangen maar dat is tijdelijk. Die koppeling ben je kwijt en krijg je nooit meer terug.” Ook Esther Ouwehand stelde dat aan de kaak. Zij riep Rutte op zich als leider te tonen en mensen duidelijk te maken waarom er 35 miljard noodzakelijk is voor klimaatmaatregelen. Rutte reageerde met dat het woord leider hem doet denken aan het marcheren van laarzen. Van Jole: “Dan komt hij wel meteen met een godwin. Maar als Wilders tekeergaat en hij die link wel zou moeten leggen, houdt hij het bij algemene termen.”