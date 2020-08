Vooral besmettingen bij jongeren? Zo begon het in juni in Florida ook

Hoewel het aantal corona-infecties in Nederland en andere Europese landen weer flink toeneemt, blijft het aantal ziekenhuisopnames en doden in vergelijking met maart en april nog beperkt. Virusonderzoeker Emma Hodcroft waarschuwt op Twitter dat in Florida in juni aanvankelijk precies hetzelfde patroon was te zien na het beëindigen van de lockdown.

In June, after reopening, #SARSCoV2 #COVID19 cases in Florida began to rise. Hospitalisations & deaths, however, stayed low.

Perhaps it just wasn't so bad after all? Perhaps something had changed?

We see similar trends in Europe now. So what happened in Florida?

Let's see

1/25 pic.twitter.com/Dpq9F7TfeZ

— Dr Emma Hodcroft (@firefoxx66) August 19, 2020