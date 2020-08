Vooral rechts Nederland gelooft in coronacomplotten

Vooral aanhangers van rechtse partijen geloven in complottheorieën over het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 8.000 Nederlanders, waarover dagblad Trouw bericht.

Zo vindt 29 procent van de SGP-stemmers en 22 procent van de PVV-stemmers het aannemelijk dat een toekomstig coronavaccin een chip bevat om mensen te kunnen volgen. Ook 9 procent van de SP- en FvD-stemmers blijkt ontvankelijk voor deze complottheorie. PVV’ers en FvD’ers blijken het vaakste te denken dat de farmaceutische industrie verantwoordelijk is voor de corona-uitbraak.

Wybren van Haga, FvD-lid, huisjesmelker en Kamerlid, verspreidde vrijdag ook een corona-complottheorie. Hij retweette een onjuist bericht over coronatesten, waarin ook nog eens stond dat de HIV-pandemie ‘fake’ is. Wereldwijd zijn er volgens cijfers van de WHO 33 miljoen mensen aan HIV/AIDS overleden, vorig jaar waren dat er naar schatting 690.000.

Dit zit dus ik de Tweede Kamer pic.twitter.com/Z3ajgz05Ax — Maarten Boone (@staatsgeheim) August 14, 2020

Traditiegetrouw geloven aanhangers op de politieke flanken vaker in complottheorieën. Dat blijkt ook bij dit onderzoek weer het geval te zijn. André Krouwel van Kieskompas wijst er tegenover Trouw wel op dat er bij extreemrechts meer complotdenkers zitten dan bij extreemlinks. “Extreemrechtse mensen wantrouwen alle overheden, terwijl links gelooft in een zekere maakbaarheid van de samenleving. Links vertrouwt de wetenschap ook iets meer.”