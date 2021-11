Voordeur beschoten van huisarts die zich uitsprak voor vaccinatie

Een Zuid-Hollandse huisarts is het slachtoffer geworden van twee aanslagen, meldt de Volkskrant. Nadat hij brieven had ontvangen waarin hij vanwege zijn pleidooien voor vaccinaties werd beschuldigd van genocide, werd er brand gesticht bij zijn huis. Vier dagen na de brand werd er een kogel door het raam van zijn voordeur geschoten.

De politie is nog bezig met onderzoek en kan daarom nog niets zeggen over het motief voor de aanslagen. De huisarts is ervan overtuigd dat zijn pro-vaccinatiestandpunt de aanleiding was. De briefschrijver dreigde eerder dat de huisarts zich zou moeten verantwoorden voor het ‘tweede Neurenbergtribunaal’ – een populaire fantasie van fanatieke antivaxxers.

Aan de Volkskrant vertelt de dokter dat de aanslagen een enorme impact hebben op zijn gezin:

‘Mijn dochter heeft haar kamer in de dagen na de incidenten gebarricadeerd.’ Al snel beïnvloedt het ook zijn werk. ‘Ik was afwezig, dacht er steeds aan terug, eek achter me als ik over straat liep. En door de slapeloosheid kon ik me niet concentreren. Bovendien: patiënten zagen die dagen het kogelgat, ze stelden vragen. Dat kan niet. Je moet je veilig voelen bij de huisarts. Ik heb de praktijk twee dagen gesloten.’

De huisarts spreekt zich sinds de aanslagen niet meer uit. “Ik censureer mezelf”, vertelt hij. De man is bang dat de gevolgen een volgende keer nog ernstiger kunnen zijn.