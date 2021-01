‘Voorkom besmetting: zwijg in het ov’

Volkomen stilte in het openbaar vervoer. Dat is het advies van de Franse Academie voor Geneeskunde om de coronabesmettingen terug te dringen. Behalve het mondkapje dat al verplicht gedragen moet worden, is het volgens de academie van groot belang dat er ook niet meer wordt gesproken, ook niet aan de telefoon.

In Frankrijk is het coronavirus na een lichte daling aan het eind van 2020 weer met een opmars bezig, onder meer veroorzaakt door verschillende mutaties van het virus. De afgelopen weken raakten gemiddeld zo’n 20.000 Fransen besmet met Covid-19. Om die reden adviseerde minister van Volksgezondheid Olivier Véran donderdag al om geen zelfgemaakte mondkapjes meer te dragen, omdat die onvoldoende virusdeeltjes buitenhouden.

De Academie voor Geneeskunde liet daarop vrijdag weten dat de doeltreffendheid van mondkapjes, ook de zelfgemaakte, niet moet worden onderschat zolang ze wel massaal en correct worden gedragen. Volgens de Academie kan het advies van Véran ertoe leiden dat de bevolking gaat twijfelen aan officiële aanbevelingen waarmee ze zich al vertrouwd had gemaakt. Ook de suggestie om de te bewaren afstand tussen mensen te vergroten naar twee meter is volgens de Academie ‘in theorie verdedigbaar, maar in de praktijk niet toepasbaar’. De Academie denkt dan ook dat het niet zozeer zaak is om de maatregelen strenger te maken, maar om de uitvoer van de bestaande maatregelen te verbeteren:

Draag altijd een mondkapje in de openbare ruimte, zelfs wanneer de fysieke afstand groter wordt dan 1 meter. Bedenk de mond én neus met het masker. En het verplicht dragen van het masker in het openbaar vervoer moet vergezeld gaan van een heel eenvoudige extra voorzorgsmaatregel: vermijd spreken en telefoneren.

Bron: 20 Minutes/ cc-foto: IMF