Voorlopig geen verdere versoepelingen coronamaatregelen

Er komen geen extra versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 11 mei. Dat heeft het demissionaire kabinet laten weten in een korte verklaring. Die datum was geprikt als mogelijke stap 2 van de heropening van het land na de lockdown. Maar volgens het kabinet is de “daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten.”

“We gaan in stap 2 buiten zoveel mogelijk dingen weer mogelijk maken, met speciale aandacht voor sport”, liet demissionair minister Hugo de Jonge eerder weten. Ook dierentuinen, pretparken en muziekscholen maakten onderdeel uit van deze heropeningsfase. Dat is nu voorlopig van de baan.

Stap 1 ging afgelopen week in. Die hield in dat de terrassen beperkt open gingen en dat er ook weer zonder afspraak kan worden gewinkeld. Voor aanstaande maandag stond een coronapersconferentie op de agenda, die wordt een week verschoven.

