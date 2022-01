Voortvluchtige maffiabaas opgepakt dankzij foto op Google Street View

Een Italiaanse maffiabaas is na twintig jaar op de vlucht te zijn geweest opgepakt in Spanje, nadat hij was gespot op Google Street View. Gioacchino Gammino, een van Italië’s meest gezochte criminelen, werkte vlakbij Madrid als kok en uitbater van een groente- en fruitwinkel.

Er loopt al sinds 2014 een Europees arrestatiebevel tegen de voor moord veroordeelde Gammino, maar de Siciliaanse politie tastte tot voor kort in het duister. Wel was er een sterk vermoeden dat de man zich in Spanje bevond, maar waar was een raadsel. Tot een oplettende speurneus op Street View een afbeelding zag van twee mannen die op een straathoek in het plaatsje Galapagar stonden te kletsen. Een daarvan leek verdacht veel op Gammino. Verder onderzoek leidde de politie naar een nabijgelegen Italiaans restaurant. Dat was inmiddels gesloten, maar op de nog actief zijnde Facebookpagina werd een goede foto van de maffioso gevonden en die leidde uiteindelijk tot zijn locatie.

Gammino werd al op 17 december gearresteerd, maar het nieuws werd woensdag pas naar buiten gebracht. Bij zijn aanhouding zou Gammino vol verbazing hebben gevraagd hoe hij opgespoord was, aangezien hij dacht al zijn banden met Sicilië te hebben verbroken en zelfs zijn familie al tien jaar niet meer had gesproken. Gammino zat in Italië een levenslange gevangenisstraf uit, maar wist in 2002 te ontsnappen tijdens filmopnames in de gevangenis waar hij verbleef.