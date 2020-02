Voorzitter bond treedt niet af ondanks misbruikzaak kunstschaatssters

Didier Gailhaguet, voorzitter van de Franse schaatsbond, heeft woensdag wild om zich heen geslagen tijdens een persconferentie. Hoewel een kwart van het bestuur van de bond eerder op de dag was opgestapt vanwege een misbruikzaak met minderjarige kunstschaatssters, weigert Gailhaguet te vertrekken.

De zaak kwam vorige week aan het rollen nadat de voormalige kunstschaatsster Sarah Abitbol (44) in haar autobiografie onthulde dat haar coach Gilles Beyer haar verscheidene malen had verkracht toen zij tussen de 15 en 17 jaar oud was. Ook drie andere schaatssters beschuldigden Beyer en twee andere coaches van verkrachting. Beyer heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor wat hij zelf omschrijft als een ‘ongepaste relatie’ met Abitbol.

Gailhaguet, die in 1998 aan de macht kwam bij de schaatsbond, pakte Beyer niet aan, maar liet hem coach worden van het nationale team. In 2000 stuurden de ouders van een 17-jarige schaatsster een brief naar Gailhaguet om te klagen over seksueel overschrijdend gedrag van Beyer. Ook dat was voor Gailhaguet geen reden om in te grijpen.

De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, heeft Gailhaguet opgeroepen om af te treden. Het hoofd van de schaatsbond weigert gehoor te geven aan die oproep. “Ik ben niet perfect, maar wel clean”, verklaarde Gailhaguet woensdag tijdens zijn persconferentie.

