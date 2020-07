Voorzitter Brunswijk en andere Surinaamse parlementariërs besmet met coronavirus

Ronnie Brunswijk (59) de maandag aangestelde voorzitter van De Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement, ligt op de intensive care na besmetting met het coronavirus. Hij werd woensdagavond opgenomen in het ziekenhuis, Over zijn toestand is verder niets bekend.

Waterkant schrijft:

Overdag was Brunswijk nog bij de kranslegging bij het standbeeld van Kwakoe, ter ere van Keti Koti. Hij heeft het bericht over zijn besmetting op zijn Facebook pagina geplaatst. Eerder waren ook coalitieleiders Somohardjo en Rusland positief getest. Van de vier is alleen Santokhi negatief getest op het virus. Deze politici waren maandag aanwezig bij DNA in verband met de beëdiging en toelating van de nieuwe parlementsleden. Vandaar dat het gebouw grondig wordt ontsmet.

Chan Santoki die na zijn verkiezingsoverwinning Bouterse zou moeten opvolgen als president heeft zich laten testen en bleek niet besmet. Zijn benoeming kan door de uitbraak wel vertraging oplopen.

Suriname bleef lang gevrijwaard van een uitbraak maar vorige maand bleek het virus zich toch te verspreiden. Trouw schreef:

Waar de buurlanden Guyana, Frans-Guyana en Brazilië kampten met schrikbarende aantallen coronabesmettingen, bleef Suriname gespaard. “We wisten dat de eerste besmettingsgevallen vrijwel zeker uit Nederland zouden komen”, vertelt infectioloog Stephen Vreden van het Covid Management Team. Half maart werden het Surinaamse luchtruim, de grenzen en de scholen gesloten. “We hadden toen alles klaarstaan om Covid-19 te kunnen diagnosticeren. Iedereen die positief wordt getest zonderen we sindsdien voor twee weken af van de samenleving.” Na de verkiezingen van 25 mei, die werden verloren door president Bouterse, steeg het aantal coronabesmettingen. “Tijdens de verkiezingen had je een ontzettende mobiliteit van mensen”, verklaart Vreden.

Het land heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van de crisis. Ook China, India, Brazilië, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank assisteren om de uitbraak in te dammen.