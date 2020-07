Verplicht mondkapjes dragen in de openbare ruimte is ‘een onverstandig idee’. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Volgens Bruls zorgt het dragen van een mondkapje ervoor dat mensen geen afstand meer van elkaar houden, terwijl juist dat de kern van het overheidsbeleid is.

Nederland wijkt qua standpunt op mondkapjes stevig af van de omringende landen. In Duitsland, België en ook onder meer Frankrijk geldt een mondkapjesplicht in afgesloten openbare ruimtes zoals bijvoorbeeld winkels. In Nederland hebben meerdere burgemeesters, waaronder Aboutaleb van Rotterdam en Halsema van Amsterdam laten weten ook voorstander te zijn van zo’n plicht. Vanwege de grote drukte in de Amsterdamse Kalverstraat dringen ook winkeliers aldaar bij de gemeente aan op het invoeren van verplichte mondkapjes.

Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen, ziet zelf maar één voordeel van het dragen van een mondkapje, namelijk: “Die dingen zijn zo irritant, dat ze het het bewustzijn over het coronavirus verhogen”. Verder zegt hij dat er geen eenduidig bewijs bestaat dat mondkapjes veiligheid bieden, omdat het in de landen waar die plicht is ingevoerd het “niet echt goed met de besmettingen gaat”, daarmee voorbijgaand aan dat die plicht juist om die reden is ingevoerd. Daarbij loopt ook in Nederland het aantal besmettingen de laatste weken weer hard op. Het RIVM waarschuwde eerder deze week dat het reproductiegetal R, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, voor het eerst sinds 15 maart weer boven de 1,0 ligt, namelijk 1,29. Onder de 1,0 neemt de verspreiding juist af. Met name in Zuid- en Noord-Holland en Zeeland is een forse toename van het aantal besmettingen te zien.

Behalve de noodzaak van een mondkapje niet zien, zegt Bruls ook dat het invoeren van een plicht “tot chaos” zal leiden. Want: “Laten we reëel wezen: gaan mensen in de kroeg of thuis bij een feestje een mondkapje dragen?” Die nalatigheid zal volgens Bruls inhouden dat het “boetes gaat regenen”.

