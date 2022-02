VPRO zendt documentaire niet uit na #MeToo-klachten over medewerker

De VPRO trekt de muziekdocumentaireserie Villa da Musica terug nadat oud-redacteuren zich via Twitter beklaagden over #MeToo-gedrag door een medewerker wiens werk in de serie centraal staat. Die klacht werd geuit nadat de omroep een artikel publiceerde waarin “het seksisme dat in de sector is vastgeroest” aan de kaak wordt gesteld omdat die een voedingsbodem vormt voor grensoverschrijdend gedrag.

Een oud-medewerkster reageerde met: “Fijn dat @3voor12 zich keert tegen seksueel wangedrag in de muzieksector. Maar jullie eren de komende weken wel het werk van een man die zijn positie als leidinggevende @vpro misbruikte. Dat voelt ongepast. Ik was 18 toen hij zich aan mij opdrong. Hij was 36 en eindredacteur.”

De omroep heeft daarop direct contact met haar opgenomen en vervolgens de serie teruggetrokken. “Mede omdat de desbetreffende eindredacteur een prominente rol in de nieuwe serie heeft.” De medewerkster zegt zeer tevreden te zijn over het optreden door de omroep. “Gisteren twitterde ik dat ik eind jaren 80 te maken kreeg met seksueel overschrijdend gedrag van mijn leidinggevende @vpro. Daarop heeft de omroep snel en adequaat gehandeld, zie hieronder. Ik voel me gesteund door @3voor12 en de directie en hoofdredactie @vpro. Het roer is om.”