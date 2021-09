‘Vraag maar niks aan dit kabinet, je krijgt je krijgt leugens, ontkenningen, halve waarheden’

Wie wil weten hoe lastig het is om mensen weg te halen uit Afghanistan, hoeft dat alleen maar aan het demissionaire kabinet te vragen. Of bij nader inzien, vraag eigenlijk maar niks aan het kabinet, waarschuwt Pieter Derks in zijn Druktemakers-column in De Nieuws BV:

Want het maakt niet uit wat je vraagt, je krijgt leugens, ontkenningen, halve waarheden, verhullende nikszeggende beleidstaal, of incomplete dossiers. Of je krijgt gewoon überhaupt geen reactie, zoals de ambassade in Kaboel die deze zomer vroeg of er een beetje haast gemaakt kon worden met die evacuatieplannen. Het bleef stil vanuit Den Haag.

Derks vraagt zich af waar die rookgordijnen toch vandaan komen. Eerst dacht hij dat het misschien politieke doortraptheid was ‘van ministers die met snode plannen bezig zijn’, maar inmiddels weet hij wel beter: het komt allemaal voort uit onzekerheid. Uit de vrees dat er misschien wel eens iemand boos zou kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer je waarschuwt dat het eventueel een goed idee is om wat minder vlees te eten. In plaats daarvan werd de bevolking getrakteerd op klimaatreddende tips als tochtstripjes plakken of je bandenspanning wat vaker controleren. En zo doet iedereen wat, behalve dan natuurlijk degene die de mailtjes van de ambassade in Afghanistan moest beantwoorden, die deed dus niks.

Een goed voorbeeld van deze permanente onzekerheid, is demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, zegt Derks:

Hugo de Jonge wil nou eenmaal nét iets te graag populair zijn, zodra de Taliban succes kreeg liet hij zijn baard staan – dan geef je het begrip ‘pleasen’ wel een compleet nieuwe dimensie.