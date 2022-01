Vragen rond Israël-reis Yesilgöz die werd betaald uit Joodse tegoeden

Bij een CIDI-reis naar Israël en Palestina onder leiding van VVD’er Dilan Yesilgöz, lijken ‘ambtelijke regels overtreden en Joodse tegoeden misbruikt’. Dat schrijft The Rights Forum dat om opheldering over de reis uit 2019 vraagt. Nog voor ze ook maar één voet op het bordes heeft gezet, wordt de integriteit van aanstaand minister van Justitie ter discussie gesteld.

De door lobbyorganisatie CIDI georganiseerde reis vond plaats in oktober 2019. Dat het daarbij om een gezelschap van 16 VVD’ers, waaronder ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid ging, kwam per toeval naar buiten. De reiskosten van Yesilgöz bleken ten minste deels betaald uit de Maror-gelden die bestemd zijn voor de Nederlandse joodse gemeenschap, als restitutie voor tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde joodse bezittingen. Op vragen of ook de reiskosten van andere deelnemers uit deze gelden werden bekostigd, is nooit antwoord gegeven.

Het CIDI, de belangrijkste club binnen de Nederlandse Israël-lobby, organiseert de reis al jaren voor politici, journalisten en beleidsmakers. Critici bestempelen de reizen ook wel als propaganda, vanwege het eenzijdige beeld dat wordt geschetst van het Israëlisch-Palestijns conflict. Volgens The Rights Forum is er naast ondeugdelijk gebruik van de Maror-gelden door Yesilgöz, mogelijk ook sprake van belangenverstrengeling bij andere deelnemers:

Vier leden van de VVD-groep waren werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar het beleid ten aanzien van Israël/Palestina wordt uitgevoerd. Eén van hen werkte bij de Directie Midden-Oosten. Een ander was de Newsroom Coordinator van het ministerie. Zijn rond de CIDI-reis de regels wel in acht genomen?, was de logische vraag.

Of de reis gesponsord werd, is vooralsnog ook onduidelijk omdat er vanuit de VVD en de ministeries nooit antwoord is gegeven op vragen hierover. The Rights Forum wijst erop dat het belangrijk is hier openheid over te geven, aangezien sponsoring voor politici hoogstens ‘onwenselijk en schadelijk’ is, maar voor ambtenaren strikt verboden. In het geval van Yesilgöz, destijds Kamerlid voor de VVD, komt daarbij dat elk spoor van de reis en eventuele vergoedingen volledig ontbreekt in de openbare registers van de Tweede Kamer.

The Rights Forum zet naast het gebrek aan transparantie, ook de nodige vraagtekens bij de neutraliteit van aanstaand minister Yesilgöz in de kwestie Israël-Palestina: