‘Vredesplan Trump belachelijk en gevaarlijk’

Is het vredesplan van Trump de ‘deal of the century’, zoals de Amerikaanse president zelf denkt? Joop-opiniemaker Han van der Horst twijfelt daar zeer aan. In het radioprogramma Dit is de Dag citeerde hij met instemming Chemi Shalev, commentator bij Haaretz, die het plan ‘belachelijk en gevaarlijk’ noemt. “Als je het allemaal optelt, is het te weinig om tot een serieuze onderhandeling te komen, en ik denk ook dat dat niet de bedoeling is. Ik denk dat Trump en Netanyahu het bedoelen als provocatie, zodat ze de Palestijnen mooi als vijand kunnen neerzetten in hun verkiezingspropaganda.”

Is het vredesplan voor het Midden-Oosten van Donald Trump de 'deal of the century'? @JoelVoordewind wil het een kans geven, @Hanvanderhorst vindt het een belediging voor de Palestijnen. @DitisdeDag pic.twitter.com/hc1MDw3N1l — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 29, 2020

