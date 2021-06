Vrees dat vaccins niet werken tegen Delta plus-variant

In India is een nieuwe coronavariant opgedoken die de gezondheidsautoriteiten grote zorgen baart. De nieuwe mutatie, die niet Epsilon maar Delta plus wordt genoemd, is aangetroffen in de deelstaat Maharashtra, waar Mumbai ligt. Daar zijn tot nu toe 16 besmettingen vastgesteld. Het werkelijke aantal infecties met de nieuwe variant ligt vermoedelijk een stuk hoger. Niet alle coronatesten worden genetisch geanalyseerd.

Volgens het Indiase ministerie van Volksgezondheid is de Delta plus-variant besmettelijker dan eerdere mutaties. De Delta plus-variant bevat een aanpassing (K417N) die ook al werd geconstateerd bij de Beta-variant, die voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika.

De vrees bestaat dat coronavaccinatie of een doorgemaakte coronabesmetting niets uithalen tegen de Delta plus-variant. De Indiase viroloog Shahid Jameel wijst erop dat de Beta-variant ook al veel beter in staat was om vaccinaties te omzeilen.

De Amerikaanse epidemioloog Eric Feigl-Ding luidt op Twitter ondertussen de noodklok over de Delta-variant. Hij wijst erop dat het reproductiegetal R bij de nieuwe mutatie veel hoger ligt dan bij eerdere varianten.

“Het Verenigd Koninkrijk miste de Delta-variant totdat het te laat was. Laten wij die fout niet ook maken”, waarschuwt Feigl-Ding. Boris Johnson moest het opheffen van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk met een maand uitstellen vanwege het toegenomen aantal besmettingen.

10) Okay, let’s get serious — how fast does #DeltaVariant spread? It is 2x faster than old Wuhan strain, so many estimate the R0 is 6-8 now for Delta. And it spread so fast, that even “fleeting” exposure just merely seconds can infect a stranger in a shopping mall. See thread 🧵 https://t.co/wJPUMHtWiN

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 23, 2021