Vrees voor uitval essentiële diensten door golf aan omikron-besmettingen

Het is niet alleen overbelasting van de zorg die problemen geeft. De omikron-variant grijpt zo snel zich om zich heen dat ook essentiële diensten als politie en brandweer in gevaar komen. Ook al zijn de gevolgen van omikron naar het zich laat aanzien ‘mild’ in vergelijking met eerdere varianten, wie besmet wordt valt nog steeds uit.

In Londen, waar het virus zich razendsnel vermeerdert, zijn 97 ambulances uit dienst genomen omdat honderden medewerkers niet meer aan de slag kunnen wegens corona. Voor ziekenhuizen geldt hetzelfde, niet alleen de toeloop van patiënten stijgt maar ook het aantal ziekmeldingen van personeel.

The Independent citeert een medewerker van de ambulancedienst die vertelt dat intern wordt gewaarschuwd dat “we overspoeld gaan worden”. Er wordt overlegd over andere werkwijzen voor de omikron-uitbraak. Zo wordt mogelijk een beroep gedaan op politieagenten en brandweerlieden om ambulances te besturen. Van de bijna 11.000 medewerkers zaten er vrijdag 832 ziek thuis, waarvan 353 wegens corona en dat aantal groeit snel. Donderdag werd bij de ambulancedienst ‘alarmfase paars’ afgekondigd wat betekent dat de druk op z’n hoogst is. Wachttijden voor ambulancevervoer liepen op tot 11 uur. Tegelijk neemt het aantal hulpvragen toe. De dienst krijgt nu 7000 hulpverzoeken per etmaal terwijl dat normaal rond deze tijd om zo’n 5500 aanvragen gaat.

Ook de brandweer kampt met problemen, schrijft The Guardian. Als gevolg van het hoge aantal ziekmeldingen is een derde van de brandweerwagens niet inzetbaar.

Woensdag waarschuwde Chris Whitty, topambtenaar voor de volksgezondheid, dat ziekenhuizen kampen met een ernstig tekort aan personeel als gevolg van besmettingen. En dat terwijl de piek van omikron nog moet komen. Gevreesd wordt dat die hoger gaat zijn dan het vorige record uit januari.