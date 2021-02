Vrije stroommarkt: elektriciteitsrekening van 16.000 dollar in koud Texas

Na de extreme kou en de stroomuitval van vorige week staat veel Texanen nog een onaangename verrassing te wachten. Hoewel de elektriciteit op veel plaatsen langdurig was uitgevallen, kunnen zij toch een enorme elektriciteitsrekening verwachten, bericht NPR.

Een veteraan meldt al dat hij een rekening van 16.000 dollar heeft ontvangen. Andere Texanen schrijven op Twitter dat ze een rekening van 5.000 dollar hebben gekregen.

Updated Griddy bill! 1300 sq ft. Heat set at 60, no laundry, no running dishwasher, no stove/oven cooking, only used air fryer , lights off during the day candles at night most of the time , Tv on some. Some how they say I used 1772 khw. $5,000 @wfaa @FOX4 pic.twitter.com/r1eidadyur

De bizarre bedragen zijn het gevolg van de geliberaliseerde stroommarkt in de Amerikaanse staat. Zo hebben veel inwoners een elektriciteitscontract met variabele tarieven. Daarbij geldt: hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs.

Omdat de vraag door de kou door het dak ging terwijl het aanbod door de stroomuitval juist afnam, betaalden Texanen vorige week de hoofdprijs. Terwijl ze in Texas normaal ongeveer 12 cent per kilowattuur betalen, waren er nu prijzen van 9 dollar per kilowattuur toegestaan.

Bij energiebedrijven werd de champagne ontkurkt. “Met deze prijzen hebben we de jackpot gewonnen”, aldus een medewerker van het energiebedrijf Comstock. Robert Reich, de linkse minister van Arbeid onder Bill Clinton, spreekt er op Twitter schande van.

As his fellow Texans suffered and even died due to the state's power outages, Jerry Jones' natural gas company was gloating about "hitting the jackpot" thanks to skyrocketing gas prices.

Billionaires profiting off of human suffering is a feature, not a bug, of our rigged system.

— Robert Reich (@RBReich) February 20, 2021