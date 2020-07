Geen video? Klik hier.

In Hunter, een dorp in de Amerikaanse staat Oklahoma, heeft een man het vuur geopend op een jonge vrouw die een nazi-vlag uit zijn tuin probeerde te verwijderen. De vrouw was op een feestje toen ze bij een huis verderop de vlag zag hangen, die neerhaalde en wegliep. De eigenaar stormde naar buiten met een semiautomatisch geweer en schoot zonder enige waarschuwing zeven tot acht keer. Kyndal McVey (26) werd vier keer in haar rug geraakt. Agenten die ter plekke arriveerden troffen haar aan in een greppel. De verwondingen zijn niet langer levensbedreigend en ze is herstellende in het ziekenhuis.

De 44-jarige Alexander Feaster werd gearresteerd, onder meer wegens poging tot doodslag. De man heeft meerdere hakenkruisvlaggen aan zijn gevel hangen. Buren hebben geen idee waarom want de man mijdt elk contact. Wel hebben jongeren al eerder zijn nazi-vlaggen neergehaald. Agenten constateerden dat Feaster doelbewust zat te wachten op een stoel met handboeien naast hem tot iemand op de vlaggen af zou komen.

Justitie moet nog bepalen of McVey vervolgd gaat worden wegens poging tot diefstal. Het uithangen van hakenkruisvlaggen is volgens de Amerikaanse wetgeving niet strafbaar.

Nazi-symboliek kent een groeiende populariteit in de Verenigde Staten. Zo blijkt een officieel campagnelogo voor de herverkiezing van president Donald Trump een kopie van een nazi-symbool, de Parteiadler. De door Trump gekozen kreet America First kent ook een dubieuze geschiedenis en werd voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door een gelijknamig comité van isolationisten die wilden voorkomen dat de VS ten strijde zou trekken tegen Hitler. Woordvoerder was de nazi-sympathisant en antisemiet Charles Lindbergh. Na de aanval op Pearl Harbour eind 1941 werd het comité opgeheven.