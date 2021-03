Vrouw (76) vreest daklozenopvang na huisuitzetting wegens huurachterstand

De 76-jarige Loes Alkemade komt volgende week op straat te staan omdat ze een huurachterstand van 3500 euro heeft. De vrouw uit Noordwijk is dan aangewezen op een slaapzaal bij de daklozenopvang. Ze vreest dat, onder meer vanwege het coronavirus, vertelt ze aan Omroep West.

“Ik ben het hele jaar omwille van mijn gezondheid mijn huis niet uitgeweest, en nu dit. Ik had gehoopt dat ik een kamer voor mezelf zou krijgen in de opvang, maar dat gaat niet. Vanwege mijn allergiën heb ik een speciaal dieet, en dat is bij de opvang niet mogelijk.”

De vrouw is in de problemen gekomen omdat ze geen sociale huurwoning kreeg toegewezen. Door administratieve rompslomp raakte ze een paar maal haar positie op de wachtlijst kwijt. Zo wist ze niet dat ze 10 euro per jaar moet betalen om op de wachtlijst te blijven staan.

De vrouw, die een kleurrijk en bewogen leven heeft geleid, nam tien jaar geleden haar intrek in een huurwoning die eigenlijk boven haar bescheiden budget van AOW en spaargeld was. Na het betalen van de huurpenningen hield ze maandelijks nog zo’n 200 euro over om van te leven. Vorig jaar augustus ging het mis en liet ze de huisbaas weten niet langer de huur te kunnen opbrengen. In een proces werd de dag dat ze uit huis gezet zou worden verschoven tot 29 maart. Nu die dag nadert heeft ze nog steeds geen zicht op een woning.

De vrouw heeft contact gezocht met Valente in Leiden, een “branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang”. Die heeft haar zaak bepleit bij de gemeente Leiden die op haar beurt de zaak weer aan heeft gekaart bij de gemeente Noordwijk. Twee lokale politici hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Die worden behandeld in de vergadering van 31 maart.

Inwoners van Noordwijk zijn zo verbijsterd over het lot dat Loes treft dat ze spontaan een liefdadigheidsactie zijn gestart. Er is inmiddels zo’n duizend euro bijeengebracht. Loes, die onder meer in India en Israel heeft gewoond, ziet haar onfortuinlijk lot als onderdeel van een groter probleem: “Wat me opviel toen ik terugkwam naar Nederland is hoeveel mensen er in dezelfde situatie zitten als ik. Er zijn duizenden daklozen in Nederland. Ik wil op de één of andere manier een stem zijn voor het leed dat daarachter zit.”

In een reactie op de site van de Bollenstreek Omroep schrijft een woordvoerder van de gemeenet: “De gemeente heeft in februari zelf contact gezocht met deze mevrouw om met haar en voor haar naar een oplossing te zoeken. We blijven ook de komende weken voor mevrouw bezig.”

Onder de kabinetten Rutte is het aantal daklozen in Nederland verdubbeld. Vorig haar verklaarde het kabinet dat als gevolg van de coronacrisis huiszettingen gestaakt werden.