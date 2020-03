Vrouw belandt in gevangenis na protest tegen online seksueel opdringerige man

De Amerikaanse Melissa McBurnie dreigt voor twee jaar achter de tralies te gaan omdat ze een belager via mail in niet mis te verstane bewoordingen liet weten dat hij zijn opdringerig gedrag moest staken. De man stuurde haar onder meer pornografische foto’s van zichzelf en expliciete seksuele teksten. Ze werd gearresteerd in Abu Dhabi nadat de man haar aanklaagde wegens smaad.

De Amerikaanse ambassade heeft de arrestatie tegenover de Britse nieuwssite The Independent bevestigd. De vrouw, voormalig assistent van de Hollywood-acteur Rob Lowe, is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De mensenrechtenorganisatie Detained in Dubai stelt dat de Egyptische man in het verleden ook seksfoto’s van de vrouw heeft gedeeld met anderen. Radha Stirling van Detained In Dubai​: “Melissa heeft de afgelopen vier jaar de ergste nachtmerrie beleefd die je kunt ondergaan in het internettijdperk. Ze is bedolven onder beledigende berichten van een extreem seksuele aard. Nu wordt ze echter zelf vervolgd wegens cybercriminlaiteit, alleen omdat ze zich sterk uitliet tegen haar belager.”

De vrouw verblijft sinds november in de VEA op een toeristenvisum, de Egyptische man met wie ze een relatie heeft gehad, woont daar al 20 jaar. De ellende begon toen McBurnie de relatie beëindigde. Ze mag het land niet verlaten totdat haar zaak in mei voor de rechter komt. Haar paspoort is ingenomen.