Vrouw bijna uit haar Amsterdamse huurwoning gezet omdat ze Russin is

De 27-jarige expat Aleksandra dreigde haar Amsterdamse huis te verliezen omdat ze Russin is. Dat meldt NH Nieuws. Haar huisbaas wilde haar huurcontract per direct opzeggen.

“Het huidige huurcontract tussen jou, als een Russisch staatsburger, en ons, de eigenaar van het appartement, zal beëindigd worden.” Het is een zin uit een mailtje dat Aleksandra voorleest. In het mailtje dat van 28 februari dateert, leest ze dat de huurovereenkomst een dag later opgezegd zal worden. Aanvankelijk raakte ze in paniek: “Ik vroeg me niet eens af of hij gelijk had”, blikt Aleksandra terug. “Ik was alleen maar bezig met wat ik moest regelen, ik dacht al aan verhuizen.” Dat veranderde nadat ze het nieuws met vrienden en collega’s deelde. “Zij twijfelden of dit legaal was. Toen pas bedacht ik me: volgens mij mag hij dit niet doen.”

Geen video? Klik hier.

Inderdaad bleek het voornemen van de huisbaas illegaal. Ze hoeft het huis niet te verlaten, blijkt nadat ze juridische hulp inschakelde en duidelijk werd dat de wet huurders beschermt tegen dergelijke praktijken. Het is het zoveelste incident waarbij woede over de politiek van Poetin wordt bekoeld op willekeurige Russische staatsburgers of mensen die daar op lijken. Bij een Russische supermarkt werd een ruit ingegooid, een Russisch-Orthodoxe kerk werd beklad. Burgemeester Femke Halsema heeft gewaarschuwd tegen discriminatie als gevolg van de oorlog.

Van restaurants tot kunstenaars, over de hele wereld worden onschuldigen belaagd. In Wales bijvoorbeeld werd een uitvoering van Tsjaikovski’s Ouverture 1812 afgelast omdat die “ongepast” zou zijn. Dat stuk heeft als thema de overwinning van de Russen op het leger van Napoleon. Een café in Jeruzalem dat Putin heet, is inmiddels van naam veranderd, zo blijkt uit een overzicht in The Guardian.

The Moscow Times vergelijkt de boycot van Russische kunstenaars met de culturele boycotacties tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Die zijn effectief als het gaat om kunstenaars die het regime steunen maar schadelijk als het om alle of willekeurige artiesten gaat.

cc-foto: Dutch Simba