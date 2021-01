Vrouw brengt virus opnieuw naar Nieuw-Zeeland na bezoek aan Nederland

Geen video? Klik hier.

In Nieuw-Zeeland zijn de autoriteiten naarstig op zoek naar de personen waar een 56-jarige vrouw mee in contact is geweest nadat ze terugkeerde van een vier maanden durende reis naar Nederland en Spanje. In Nederland bracht ze tijd door met familieleden die toen gezond leken maar later besmet bleken.

De vrouw kwam op 30 december aan in Auckland, ging twee weken in quarantaine en werd tweemaal getest met een negatief resultaat. Nu blijkt dat ze het eerste besmettingsgeval in de eilandstaat sinds 18 november is. De vrouw liet zich opnieuw testen nadat ze vorige week milde symptomen begon te vertonen.

Sinds haar vertrek uit het quarantaineverblijf op 13 januari heeft ze met haar man tijdens een rondreis meer dan dertig plaatsen op het eiland bezocht, waaronder toeristische trekpleisters, Airbnb’s en winkels. De bewegingen van de vrouw zijn door de autoriteiten nauwgezet na te gaan omdat ze al haar bezoeken vastlegde met een speciale app om coronabesmettingen in kaart te kunnen brengen. De autoriteiten gaan er van uit dat de vrouw mogelijk is besmet met een van de risicovollere mutaties van het virus. De regering benadrukt dat de vrouw zich verantwoordelijk heeft gedragen.

Het is nog onduidelijk waar de vrouw precies besmet is geraakt. Uit voorzorg zijn ook de luchtvaartmaatschappijen waar ze mee reisde gewaarschuwd. Het vermoeden is dat ze het virus buiten Nieuw-Zeeland heeft opgelopen maar pas besmettelijk is geworden net nadat ze de quarantaineperiode afsloot.

Nieuw-Zeeland is wereldwijd geprezen omdat het land er in slaagde het virus in te dammen. De inwoners kennen daardoor een grote mate van vrijheid.