Vrouw die overleed aan Covid was besmet met twee varianten tegelijk

Een 90-jarige vrouw uit het Belgische Aalst die in maart besmet bleek met het coronavirus, had zowel de Alfa- als Bèta-variant tegelijk onder de leden. De niet-gevaccineerde vrouw werd in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een aantal keer was gevallen. Hoewel haar zuurstofwaarden aanvankelijk goed waren, ging haar gezond hard achteruit. Na vijf dagen overleed ze.

Moleculair bioloog Anne Vankeerberghen van het OLV Ziekenhuis in Aalst vermoedt dat de vrouw besmet is geraakt door twee verschillende personen. In maart van dit jaar gingen in België zowel de Alfa- (voorheen Britse) als Bèta-variant (voorheen Zuid-Afrikaanse) rond. Hoe de vrouw precies besmet is geraakt, is niet bekend. Het is vooralsnog ook moeilijk om te zeggen of de dubbele besmetting de reden is dat de vrouw zo snel kwam te overlijden, aldus Vankeerberghen.

Het onderzoek naar de dubbele besmetting wordt binnenkort gepresenteerd op een Europees congres voor microbiologie en infectieziekten. Er zijn geen andere gepubliceerde onderzoeken naar dit fenomeen, maar dat betekent niet dat de vrouw uniek was. Volgens Vankeerberghen is er een grote kans dat het risico op een dubbele besmetting onderschat werd. In Brazilië bleken begin dit jaar ook twee mensen met twee varianten tegelijk te zijn besmet, maar ook dat onderzoek is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Experts zijn niet verrast dat in één lichaam meerdere varianten van het coronavirus kunnen rondgaan. Ze dringen er wel op aan dat er meer onderzoek naar wordt gedaan om te bepalen in hoeverre een meervoudige besmetting het ziektebeeld verandert, maar ook om uit te zoeken of verschillende varianten tegelijk een negatieve invloed heeft op bescherming door vaccinatie.