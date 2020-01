Vrouw haalt meer dan een half miljoen dollar op voor Australië met naaktfoto’s

Een vrouw heeft via social media op ludieke wijze een enorm bedrag opgehaald voor de bosbranden in Australië. Kaylen, op Twitter beter bekend als Naked Philantropist, postte op Instagram een opmerkelijk bericht. Mensen die bereid waren meer dan $10 te doneren aan de Australische brandweer, beloofde ze een naaktfoto van zichzelf op te sturen. Inmiddels is haar Instagram-account op non-actief gezet. Via Twitter is de oproep nog wel te bekijken.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Gedurfd, moedig en – zoals later blijkt – enorm effectief. In korte tijd slaagde Kaylen erin om honderdduizenden dollars aan donaties te binnen te slepen. Binnen enkele uren werd ze overspoeld door privéberichten met screenshots van mensen die aantoonden gedoneerd te hebben. Diezelfde dag stond de teller op 700.000 dollar. Twitteraars steunen haar actie met reacties als: ‘Niet alle helden dragen kleding’ en ‘naaktheid is geen misdaad, maar een gift’. Eén Twitteraar nomineert haar alvast als TIME’s Person of The Year voor 2020.

An estimated $700K has been raised for the Australian Bush Fires in response to my tweet….

is this real life? — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 6, 2020

Not all hero’s wear clothes — Poyraz Akay (@akaypoyraz_) January 6, 2020

Congratulations! No matter what the media and other people say about you and the choices you make you can know that you have done something incredible to help an entire country. Be proud of you and the heck with the naysayers. Our bodies, our choices. — Self-Sabotage Sam (@jellybeanrowse) January 6, 2020

Met de bakken kritiek die de regering over zich heen krijgt wegens het late en onvoldoende ingrijpen, nemen burgers het heft in eigen handen. Eerder lieten artiesten Selena Gomez en Pink via Twitter weten een grote donatie te doen aan de Australische brandweer.