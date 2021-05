Vrouw overlijdt na Janssen-vaccinatie, België past prikbeleid aan

In België is een vrouw overleden nadat ze was ingeënt met het Janssen-vaccin. Daarop hebben de Belgische gezondheidsautoriteiten besloten om het vaccin niet meer te gebruiken bij mensen van 40 jaar en jonger, meldt de VRT.

Details over de precieze oorzaak van het overlijden worden voorlopig niet bekendgemaakt. Maar volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke is er wel degelijk een verband met het vaccin. “Er wordt inderdaad een verband gelegd tussen het overlijden en het vaccin. Het gaat om een vrouw jonger dan 40 jaar, daarom hebben we nu advies gevraagd aan het Europees Geneesmiddelenagentschap om de zaak verder te onderzoeken.”

Het Europees Medicijnagentschap boog zich al eerder over het Janssen-vaccin en concludeerde toen dat de kans op ernstige bijwerkingen heel klein is. In april schortten veel landen gebruik van het vaccin op nadat er in de VS zes trombosegevallen waren vastgesteld na een inenting. In totaal hadden toen al 7 miljoen Amerikanen een prik met Janssen gekregen.

“De gerapporteerde combinatie van bloedstollingen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes is zeer zeldzaam”, stelde het EMA in april. “De voordelen van het covid-19-vaccin van Janssen zijn groter dan de risico’s van bijwerkingen.”