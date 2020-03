Vrouw twee dagen opgesloten met dode echtgenoot vanwege Covid-19

Een Italiaanse vrouw heeft twee dagen opgesloten gezeten in haar appartement met haar maandag overleden echtgenoot. In verband met strenge quarantainemaatregelen was het niet mogelijk om het lichaam van de man voor woensdag weg te halen, verklaart de burgemeester Giancarlo Canepa van Borghetto Santo Spirito aan CNN.

Volgens de buren riep de huilende weduwe vanaf haar balkon om hulp. “Helaas hebben we een veiligheidsprotocol dat we moeten volgen”, aldus de burgemeester tegenover CNN. “Anders zou dit niet zijn gebeurd.” Bij de overleden man was eerder Covid-19 geconstateerd. Hij wilde zich niet laten behandelen in het ziekenhuis.

Na China is Italië het zwaarst getroffen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Tot nu toe zijn er 12.462 besmettingen vastgesteld. Er zijn 827 mensen aan Covid-19 overleden.

cc-afbeelding: Pete Linforth