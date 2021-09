Vrouw van corona-ontkennende president Bolsonaro liet zich stiekem vaccineren

Jair Bolsonaro, de extreemrechtse president van Brazilië die de ernst van de coronacrisis ontkent, bezocht vorige week New York voor de 76e Algemene Vergadering van de VN. Dat verliep niet zonder problemen omdat een deel van zijn entourage besmet bleek met het coronavirus. Zondag maakte Pedro Duarte Guimaraes, hoofd van het bankeninstituut Caixa Economica Federal bekend dat hij positief getest was. Hij is het vierde lid van de Braziliaanse delegatie dat positief blijkt, na de zoon van Bolsonaro, de minister van Volksgezondheid Queiroga en een diplomaat. Overigens verklaarden twee van de vier besmette personen dat ze volledig gevaccineerd waren.

Bolsonaro zelf wil zich niet laten vaccineren omdat hij al besmet is geweest. Hij stelt dat zijn immuunsysteem hem nu voldoende beschermt en weigerde mee te werken aan de coronacheck die de VN toepast voor toegang. Dat weigerde hij ook in de horeca. Een foto van Bolsonaro die in gezelschap op straat een pizza at, leidde in het zwaar door de pandemie getroffen New York tot publiciteit omdat toegang tot de horeca alleen mogelijk is met coronacheck.

Donderdag schokte Bolsonaro zijn trouwe aanhangers met de mededeling dat zijn echtgenote zich in New York toch even snel had laten vaccineren. “Ze vroeg me of ze zich moest laten vaccineren. Ik gaf haar mijn mening. Ik ga niet zeggen wat die mening was. Ik zeg alleen wat ze deed. Ze nam het vaccin.” De 66-jarige president wees er op dat Michelle, zijn echtgenote, 39 jaar is en “weet wat ze doet”. Overtuigde antivaxxers reageerden zwaar teleurgesteld. Ze verwijten het presidentiële paar gebrek aan solidariteit, naast natuurlijk een schandalig vertrouwen op wetenschappelijke vooruitgang. Anderen zijn boos dat ze zich niet openlijk in Brazilië liet vaccineren.

In Brazilië zijn inmiddels bijna 600.000 mensen overleden na besmetting met het virus. Slechts 41 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

cc-foto: Alan Santos/PR