Vrouwelijke regisseurs niet Oscarwaardig #Giveherabreak

Na de bekendmaking van de nominaties voor de 92e Academy Awards bleek dat, net als vorig jaar, alle vijf genomineerden voor de beste regisseur mannen zijn. Geen enkele vrouwelijke regisseur maakt dit jaar kans op het felbegeerde gouden beeldje. In de 92-jarige geschiedenis van de Oscars zijn slechts vijf vrouwen genomineerd voor de beste regisseur. Het initiatief ‘Give Her a Break’ heeft een unieke manier bedacht om te protesteren tegen het ontbreken van vrouwelijke regisseurs tijdens de Academy Awards .

Op de website is de uitzending van de Oscars via een livestream te volgen, maar in de pauze worden er in plaats van reclames, films getoond die zijn geregisseerd door vrouwen. #GiveHerABreak heeft krijgt veel steun via social media. Zo heeft onder meer Alma Har’el, regisseur van ‘Honey Boy’, de link naar de website op Twitter geplaatst.

Like @IssaRae said, Congratulations to all those men! They'll be featured during the broadcast, so we'll feature incredible work from female directors during the ad breaks. Stream Oscars at https://t.co/BD4u5LmpU7. #oscarssomale #giveherabreak pic.twitter.com/buTpWHrvrC — GIVE HER A BREAK (@giveherabreak_) February 6, 2020

De Oscars liggen al jaren onder vuur wegens een groot gebrek aan diversiteit. Tien jaar geleden won Kathryn Bigelow met ‘The Hurt Locker’, voor het eerst in de geschiedenis van de Academy Awards een Oscar voor beste regie. In het afgelopen decennium waren slechts 2 van de 55 beste regisseursnominaties voor 11 verschillende Oscars-ceremonies vrouw. Ondanks dat er in 2016 nieuwe bestuursleden werden aangesteld die de diversiteit moesten vergroten, is het gebrek eraan in 2020 nagenoeg hetzelfde gebleven.

De vrouwelijke regisseurs van ‘The Farewell’ van Lulu Wang, ‘Hustlers’ van Lorene Scafaria, ‘Honey Boy’ van Alma Har’el, ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ van Marielle Heller en ‘Little Women’ van Greta Gerwig, schitteren allemaal in afwezigheid. Critici en filmbezoekers merkten na de bekendmaking direct het gebrek aan vrouwen op – zo ook actrice Issa Rae, die de nominaties aankondigde tijdens een live-uitzending. Nadat Rae de nominaties had voorgelezen voor de categorie beste regisseur had voorgelezen, richtte ze haar blik op de camera en zei: “Gefeliciteerd mannen”.

After announcing a list of all-male Best Director #OscarNoms… "Congratulations to those men." – @IssaRae 😂😂😂pic.twitter.com/Tg1RSVstdX — Trey Mangum (@treymangum) January 13, 2020

Rae was niet de eerste die kritiek uitte op het gebrek aan vrouwelijke nominaties. Actrice Natalie Portman ging haar al voor in 2018 tijdens de Golden Globes. “En hier zijn de mánnelijke genomineerden voor beste regie”, reageerde ze destijds. Sindsdien is er niets veranderd. Wie de films van de Oscar-genomineerde regisseurs van dit jaar bekijkt, kan concluderen dat deze zijn doordrenkt van mannelijkheid. Ze gaan allemaal over gefrustreerde mannen die zich bedreigd voelen. ‘White male rage’ is de rode draad door de grootste kanshebbers, zong Melissa Villaseñor in een sketch van Saturday Night Live.

Vooral de film van Greta Gerwig had volgens critici vaker genomineerd moeten worden. Met 6 nominaties kreeg ‘Little Women’ bij de Oscars veel waardering. Dat Gerwig geen nominatie voor beste regisseur heeft ontvangen is dan ook zeer opmerkelijk te noemen.

to nominate Greta for best picture and best screenplay and best actresses but not best director just truly speaks to the way we don't view women as auteurs no matter how much they clearly ARE. — Anna Menta (@annalikestweets) January 13, 2020

Uit een onderzoek van de LA Times in 2012 bleek dat de leden voornamelijk wit (94 procent) en man (77 procent) waren, met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar – een schamele twee procent had een leeftijd onder de 40. Sinds 2016 proberen de Academy Awards de samenstelling diverser te maken: er werden de afgelopen jaren een paar duizend nieuwe leden aangenomen, vooral ‘jonge’ mensen, vrouwen en mensen van kleur. Inmiddels bestaat de Academy voor 32 procent uit vrouwen.

Live look at me hearing Todd Phillips' name over Greta Gerwig. #OscarNoms pic.twitter.com/MvPLdf3JUC — Jamie Jirak (@JamieCinematics) January 13, 2020

