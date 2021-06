Vrouwen op elektrische step rijden voetganger dood en verdwijnen

De Parijse politie zoekt twee vrouwen die een andere vrouw hebben doodgereden met een elektrische step. Het ongeval vond plaats in de nacht van zondag op maandag. Het slachtoffer, de 31-jarige Italiaanse Miriam, werd aangereden toen ze langs de Seine liep. De vrouw die in een Italiaans restaurant werkte, raakte door de klap in coma. De vrouwen reden door, Miriam overleed woensdag in het ziekenhuis.

Het gebruik van elektrische stepjes is omstreden: regelmatig vinden er ongelukken plaats. In 2019 overleed een 25-jarige Parijzenaar die op zijn elektrische stepje werd aangereden door een vuilniswagen. In Brussel kwam in hetzelfde jaar een 41-jarige stepper om het leven toen hij met zijn hoofd de stoeprand raakte.

De berijders van een elektrische step vormen daarnaast regelmatig een gevaar voor andere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers. De Franse minister van Verkeer Élisabeth Borne besloot het gebruik van de stepjes daarom twee jaar geleden te verbieden op het trottoir. Ook in Duitsland is het niet toegestaan om op de stoep te rijden.