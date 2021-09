Vrouwendemonstratie in Afghanistan ter ondersteuning van de Taliban

Geen video? Klik hier.

Het recht op demonstratie is door de Taliban afgeschaft. Alleen wie toestemming heeft van de nieuwe machthebbers mag de straat opgaan. Enkele honderden vrouwen kregen die toestemming en hielden in de Afghaanse hoofdstad Kaboel een steundemonstratie voor het bewind van de islamitische hardliners. Volgens de vrouwen, die allen in niqaab of boerka over straat gingen in deze overduidelijke goed georganiseerde propaganda-actie op 11 september, is het demonstratieverbod juist goed. Ook zijn ze blij dat vrouwen weer verplicht worden een sluier te dragen. De tocht voerde naar de aula van de universiteit waar de vrouwen klaagden dat onder de verjaagde regering vrouwen alleen om hun uiterlijk betaalde functies kregen. De spreeksters drukte zich ook uit in het Engels. Het is onduidelijk of de Taliban zullen toestaan dat vrouwen nog studeren.

Sinds de machtsovername treedt de Taliban op tegen demonstraties. Eerder de week werd nog een demonstratie van vrouwen tegen de Taliban met geweld neergeslagen.