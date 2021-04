Vrouwenhaat Taliban brengt naast geweld extra gevaar mee: polio

Sinds de VS en de Taliban vorig jaar een vredesakkoord sloten, is het aantal moordaanslagen op veelal vrouwen in Afghanistan waar de extremistische beweging de scepter zwaait, fors gestegen. In 2020 werden maar liefst 2250 moordaanslagen gepleegd, een stijging van 169 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Een pijnlijke bijkomstigheid van het geweld tegen vrouwen, is dat de strijd tegen polio in het gebied een verloren zaak lijkt.

Vorige maand nog beleefde Afghanistan een van de dodelijkste periodes sinds de Amerikaanse oud-president Trump het verdrag sloot. Aan het eind van die maand, op 30 maart om precies te zijn, werd een groep vrouwen doelwit terwijl zij in Jalalabad van deur tot deur gingen om poliovaccins te verstrekken. Twee van hen overleden, hun collega’s en veel andere vrouwen durfden niet langer hun werk te doen. Vooralsnog heeft niemand de aanslag opgeëist, maar algemeen aangenomen wordt dat de Taliban erachter zit. De groep is niet tegen vaccinaties, wel tegen vrijheid voor vrouwen.

Afghanistan is samen met een van de laatste landen ter wereld waar polio nog altijd endemisch is. Terwijl in de rest van de wereld de goed bestrijdbare ziekte succesvol werd uitgebannen, was dat in deze twee landen nauwelijks mogelijk omdat zowel de Taliban als terreurgroep Islamitische Staat het niet toestonden dat de vaccinatiecampagnes op gang kwamen. Ook nadat de Taliban zich – tijdelijk – op de vlakte hield en IS grotendeels was teruggedrongen, lukte het in delen van Afghanistan en Pakistan nauwelijks om een vlotte campagne op poten te zetten. In de uiterst conservatieve regio werden de vrouwelijke vaccineerders soms letterlijk de dorpen uitgeschopt. Toch gingen ze door, tot de moordaanslagen begonnen.

Nu de Taliban terug op het toneel is, zijn veel vrouwen gestopt met hun werk. Soms gedwongen, soms uit pure angst. Veel van hen durven het huis niet eens meer uit, zegt Gul Meena Hotak tegen The Guardian. Gotak was een van de vaccineerders die op 30 maart werd aangevallen, haar vriendin kwam erbij om het leven. Ook zij durft haar werk niet meer te doen, terwijl juist in Afghanistan vrouwen van essentieel belang zijn in de vaccinatiecampagne. Veel vrouwen mogen de deur niet uit en kunnen dus niet op locatie gevaccineerd worden, tegelijkertijd mogen mannelijke vaccineerders aan huis niet in de buurt van de vrouwen komen.

Sinds de coronapandemie ook in Afghanistan rondwaart, is het aantal gevallen van polio gestegen. Alleen dit jaar al staat de teller op 56, het hoogste aantal in 20 jaar. Hoewel een aantal dappere hulporganisaties op pad blijft gaan, is er veel vrees voor wat de nabije toekomst brengt. Nu al is gebleken dat er weinig tot geen bescherming is voor vrouwen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 37 procent meer Afghaanse vrouwen door aanslagen gedood dan in dezelfde periode in 2020. Wanneer op 11 september van dit jaar de geplande volledige terugtrekking van Amerikaanse en andere buitenlandse troepen een feit is, zijn zij volledig overgelaten aan de grillen van de Taliban.

cc-foto: DFID