VS bedreigen medewerkers Internationaal Strafhof in Den Haag

De Amerikaanse regering dreigt medewerkers van het Internationaal Strafhof, onder meer met in beslagname van hun bezittingen. Het gaat om professionals die onderzoek verrichten naar mogelijke oorlogsmisdaden die gepleegd zijn door Amerikaanse militairen en die van nauwe bondgenoten als Israël.

De medewerkers en hun familieleden kunnen met het decreet dat president Trump vandaag uitvaardigde om het onderzoek te saboteren, ook tot persona non grata verklaard worden. In maart startte het Starfhof een onderzoek naar oorlogsmisdrijven die begaan zijn in Afghanistan door zowel de Taliban, de Afghaanse regering als de Amerikaanse troepen en diensten.

Eerder dreigde de VS met een invasie op de Nederlandse kust als er Amerikanen door het Strafhof gevangen zouden worden gezet. Het hof werd in 2002 opgericht om misdaden te vervolgen die anders mogelijk onbestraft blijven. Het hof wordt erkend door 123 staten.

Een aantal Afrikaanse leiders, waaronder de voormalig president van Ivoorkust Laurent Gbagbo en de Congolese politicus en rebellenleider Jean-Pierre Bemba maar ook militieleiders, zijn voor het tribunaal gebracht. Het hof heeft ook de arrestatie gelast van de voormalige Soedanese dictator Omar al-Bashir.

De NOS schrijft:

Hoofdaanklager Fatou Bensouda zei in 2017 dat het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten in Afghanistan gevangenen hebben mishandeld, gemarteld en vernederd, vooral in de periode 2003-2004. Vorig jaar trok de VS Bensouda’s visum al in. Ze kan nog wel naar New York om bij de Verenigde Naties verslag uit te brengen van haar werk.

cc-foto: Roel Wijnants