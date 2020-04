VS beschuldigd van piratenpraktijken bij jacht op mondmaskers

Berlijn beschuldigt de Amerikaanse overheid van ‘moderne piraterij’. De Amerikanen zouden een partij van 200.000 mondmaskers bestemd voor de Duitse deelstaat in beslag hebben genomen. De Standaard schrijft:

De regionale minister Andreas Geisel beweert dat Berlijn FFP2-maskers bestelde bij een Amerikaans bedrijf en er ook voor betaald heeft. Volgens de Duitse krant Tagesspiegel zijn de maskers geproduceerd in China. Maar de VS hebben de mondmaskers geconfisqueerd in de Thaise hoofdstad Bangkok, volgens Geisel. ‘We zien dit als een daad van moderne piraterij’, haalt Geisel uit. ‘Dit is niet hoe je trans-Atlantische bondgenoten behandelt. Zelfs in tijden van een globale crisis, moeten we niet de methodes uit het Wilde Westen laten heersen.’