Het coronavirus lijkt volledig vrij spel te hebben in de Verenigde Staten. Met één uitzondering – het afgelegen eiland Hawaii – is nu in elke staat een forse stijging te zien in het aantal besmettingen. Vrijdag kwamen er in slechts 24 uur tijd 198.537 besmettingen bij, het dodenaantal als gevolg van het virus is opgelopen tot ruim 254.000. Ondertussen komt president Trump nauwelijks nog tevoorschijn en heeft hij de afgelopen vijf maanden geen enkele maal een vergadering van de corona-taskforce van het Witte Huis bijgewoond.

Zo’n 80.000 Amerikanen vechten voor hun leven in ziekenhuizen door heel het land. Dagelijks overlijden zo’n 2.000 van hen. Aankomend president Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris hebben een plan van aanpak om het virus te bestrijden, maar moeten nog altijd werkloos vanaf de zijlijn toekijken, omdat de regering-Trump hun verkiezingswinst blijft ontkennen en elke medewerking aan een transitieteam weigert. Dat houdt ook in dat de fondsen die een aankomend president normaliter tot zijn beschikking heeft om vast een regering te vormen die op 20 januari direct aan de slag kan, door Trump-getrouwen binnen de overheid worden tegengehouden.

Trump zelf laat zich vrijwel niet meer zien aan de buitenwereld sinds hij twee weken geleden de presidentsverkiezingen verloor. Op de verkiezingsnacht zelf gaf hij nog een persconferentie waarin hij de een na de andere leugen aan elkaar plakte over vermeende verkiezingsfraude. Een paar dagen later deed hij dat nog eens over, waarbij de meeste nieuwszenders halverwege zijn toespraak de uitzending afkapten vanwege de vele leugens. Daarnaast is hij enkel nog gezien toen hij een krans legde op Veteranendag en nog eens om met de eer te strijken van de coronavaccins die in zicht zijn, iets waar hij niets mee te maken heeft gehad. Verder brengt hij zijn tijd door op de golfbaan en op twitter. Het is momenteel vooral zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani die het woord voert en zich daarbij onsterfelijk belachelijk maakt.

De leugens van Trump dat hij de werkelijke winnaar van de verkiezingen is, worden ondertussen steeds lastiger vol te houden, hoewel hij zelf niet van plan lijkt gas terug te nemen. De hertelling in de staat Georgia, waar het verschil zo klein leek dat alle formulieren handmatig opnieuw geteld werden, is wederom in het voordeel van Joe Biden uitgevallen. De Democraat behaalde 12.670 stemmen meer dan de zittende president. Het hoofd van de kiescommissie in Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, liet vrijdag weten ‘teleurgesteld in het resultaat’ te zijn, maar ‘cijfers liegen niet’.

Toch heeft Donald Trump wel eindelijk een record in opkomstcijfers dat hij op zijn cv kan bijschrijven: nooit eerder in de geschiedenis van de Amerikaanse verkiezingen kreeg een verliezer zo veel stemmen. Maar liefst 74 miljoen kiezers brachten een stem uit op Donald Trump. Daar staat wel tegenover dat Joe Biden tegelijkertijd een rooskleuriger record brak. Namelijk de verkiezingen winnen met inmiddels zo’n 80 miljoen stemmen, ruim 6 miljoen meer dan Trump. Nooit eerder kwamen zoveel Amerikanen opdagen om een nieuwe president te kiezen. Twitter heeft inmiddels laten weten dat het officiële @POTUS-account op 20 januari, de dag van de inauguratie, aan Joe Biden wordt gegeven. Of Trump zich nou bij de verkiezingsuitslag heeft neergelegd of niet.

Sinds de verkiezingsnacht heeft het team van Donald Trump 30 rechtszaken aangespannen om de uitslag aan te vechten, 19 daarvan zijn inmiddels verworpen. Ook het restant heeft geen enkele kans van slagen omdat simpelweg elk bewijs voor fraude ontbreekt. Ook zijn er advocaten die namens Trump een zaak aanspanden, maar zelf zijn opgestapt omdat het een hopeloze strijd is. Het windmolengevecht van Trump laat het land ondertussen achter in een diepe gezondheidscrisis die de komende tijd alleen maar heviger lijkt te worden. Ook de familie Trump zelf ontsnapt er niet aan. Nadat eerder de president al besmet raakte met het virus, en met hem zo’n beetje elke medewerker in het Witte Huis, werd zaterdag bekend dat ook zijn oudste zoon Donald junior positief getest is op Covid-19.