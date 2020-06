VS koopt wereldvoorraad coronamedicijn op, EU staat met lege handen

De Verenigde Staten hebben vrijwel de gehele wereldvoorraad opgekocht van remdisivir, een van de twee medicijnen waar coronapatiënten baat bij hebben. Daardoor kunnen andere landen zeker drie maanden niet over het middel beschikken. Eerder al probeerden de Amerikanen het alleenrecht op een mogelijk Duits coronavaccin in handen te krijgen.

Remdesivir is een virusremmer dat als eerste medicijn tegen Covid-19 werd goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. Voor coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben, kan het medicijn levensreddend werken. Uit tests is gebleken dat coronapatiënten die met remdesivir behandeld worden eerder herstellen dan zonder.

Het middel werd ooit ontwikkeld tegen ebola, maar bleek daarvoor ongeschikt. Het patent belandde bij het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Gilead dat de productie opnieuw opstartte. De eerste 140.000 doses van het medicijn werden wereldwijd verspreid voor tests. Nu die succesvol zijn gebleken, heeft de Amerikaanse overheid het restant direct opgekocht, net als de verwachtte productie tot en met september.

De Amerikaanse actie past in de America First-lijn die de regering-Trump volgt. Behalve de poging het Duitse vaccin in ontwikkeling exclusief in handen te krijgen, werd ook al geprobeerd een mogelijk Frans vaccin in handen te krijgen. De directeur van dat farmaceutische bedrijf, Sanofi, zegde die exclusiviteit toe, waarna hij door de Franse overheid werd teruggefloten. Ook haalde Trump een oorlogswet uit de jaren vijftig van stal gehaald om te voorkomen dat medisch materiaal dat vervaardigd wordt in de VS, naar elders in de wereld geëxporteerd wordt.

Experts maken zich grote zorgen om de Amerikaanse hebberigheid en de mogelijke gevolgen daarvan op lange termijn. Zo wordt gevreesd dat wanneer een Amerikaans bedrijf als eerste een vaccin tegen Covid-19 ontwikkelt, de overheid zal verhinderen dat dit vaccin beschikbaar komt voor andere landen. Ook de Canadese premier Justin Trudeau zei al dat er ‘onbedoelde negatieve gevolgen’ kunnen zijn wanneer de VS doorgaat met het opbieden tegen bondgenoten.

Er is nog een ander middel dat lijkt te werken tegen het coronavirus, de steroïde dexamethason. Dat middel is 60 jaar oud en het patent is verlopen, wat het vrij verkrijgbaar en goedkoop maakt. De werking daarvan is vooralsnog niet zo overduidelijk als bij remdesivir. Groot-Brittannië onderzoekt de mogelijkheid een dwanglicentie uit te geven voor de vervaardiging van remdesivir, in dat geval zouden fabrieken in landen als Bangladesh en India die het patent van Gilead niet erkennen, het medicijn alsnog kunnen leveren.

Bron: The Guardian / cc-foto: airforcehollywood